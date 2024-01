Wall Street chiusa per festività, attesa per risultati Goldman Sachs e Morgan Stanley

Goldman Sachs

(Teleborsa) -. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani, 16 gennaio 2024. La festività nazionale statunitense, in onore dell'attivista e Premio Nobel per la pace Martin Luther King, si celebra il terzo lunedì di gennaio, un giorno vicino cioè al 15 gennaio, giorno della sua nascita.L'attenzione resta sull'avvio della, conche pubblicheranno i loro risultati, dopo che venerdì scorsi si sono registrati una serie di indicazioni contrastanti da altri colossi bancari statunitensi. Gli istituti a maggior capitalizzazione () hanno risentito dei contributi al fondo di garanzia sui depositi, istituito dal governo a seguito della crisi delle banche regionali dello scorso anno.Per quanto riguarda la, martedì parla il governatore della Federal Reserve Christopher Waller, mercoledì la Federal Reserve pubblica il sondaggio Beige Book, giovedì parla il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, venerdì parla la presidente della Fed di San Francisco Mary Daly.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 73,3% per un, in leggero aumento rispetto al 65,8% di una settimana fa.Sul, la, mentre domani verrà pubblicato solamente l'Empire State Index (che indica le condizioni del settore manifatturiero nello Stato di New York ed è pubblicato mensilmente dalla FED). Nei giorni successivi arriveranno poi diverse indicazioni dal mercato immobiliare, oltre che dati sulle vendite al dettaglio.