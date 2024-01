UniCredit e SACE supportano i piani di crescita sostenibile di Antonio Carraro

UniCredit

(Teleborsa) -sostengono idi, azienda padovana leader mondiale ed eccellenza del Made in Italy nel settore strategico dei macchinari agricoli specializzati e per la manutenzione civile. La banca ha infatti strutturato a favore della società con sede a Campodarsego (PD) un finanziamento da, supportato dalla garanzia di SACE. Attraverso l’intervento denominato "", UniCredit riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, una facilitazione rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.Più nello specifico gli obiettivi collegati all’operazione riguardano l’attivazione di azioni volte alo alladidiper la produzione e l’impegno allo sviluppo di programmi formazione per i dipendenti sui temi di sostenibilità ambientale e sociale. Le nuove risorse così messe a disposizione confluiranno nel piano di investimenti di consolidamento e crescita in Italia e nel mondo dell’azienda, supportando la crescita dello stabilimento italiano., Presidente di Antonio Carraro S.p.A. ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione che finanzierà i lavori di espansione dell’azienda. L’andamento positivo e sempre in crescita delle vendite dei nostri trattori in tutto il mondo, degli ultimi anni, ci ha dato lo slancio per intraprendere nuovi investimenti. Oggi, la nostra azienda è strutturata e sempre più proiettata nel futuro, con un marchio riconosciuto nel mondo per la qualità dei suoi prodotti dotati di soluzioni innovative talvolta uniche”., Regional Manager Nord Est di UniCredit, dichiara: “Innovazione, brand, presidio dei mercati globali e ora anche attenzione ai temi della sostenibilità nella sua accezione più ampia: i percorsi di crescita seguiti dalla Antonio Carraro sono un esempio concreto del dinamismo che da sempre dimostra l’imprenditoria del Nord Est. Il nostro intervento ha pertanto una valenza simbolica perché vuole essere la prova concreta, l’ennesima, della volontà di UniCredit di sostenere progetti lungimiranti e in grado di generare valore per tutta la comunità in cui operiamo”., Responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE, ha dichiarato: “Siamo da sempre al fianco delle imprese italiane, soprattutto PMI, per agevolare il passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni e promuovere una crescita sostenibile. Già da qualche anno sosteniamo l’azienda padovana dei macchinari agricoli e con questa operazione confermiamo il nostro impegno e la prosecuzione della nostra collaborazione”.