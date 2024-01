Il calendario societario 2024 di DiaSorin

Azienda produttrice di apparati diagnostici

DiaSorin

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2024.I vertici dihanno inoltre reso noto che il mese previsto per il pagamento dell’eventualea valere sui risultati dell’esercizio 2023 è. Tuttavia, hanno anche specificato che tale informativa non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendoCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2023 e Bilancio Consolidato 2023Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 e della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; nomina del revisore legale per gli esercizi 2025-2033 - Unica convocazioneCDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati Primo Trimestre 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria SemestraleCDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati Terzo Trimestre 2024