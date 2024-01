Svezia, banca centrale chiederà iniezione di capitale al governo

(Teleborsa) -, dopo aver subito perdite significative sugli acquisti di obbligazioni effettuati per sostenere l'economia, secondo quanto dichiarato dal governatore Erik Thedéen.è importante anche che la Riksbank disponga di capitale proprio e di capacità di reddito sufficienti per autofinanziarsi - ha detto in un discorso all'Università di Stoccolma - Quando i tassi di interesse sono aumentati nel 2022, la Riksbank subì perdite sugli acquisti di obbligazioni che aveva precedentemente effettuato per sostenere l'economia. Queste perdite hanno lasciato la banca con un capitale proprio insufficiente"."La nuova legge sulla Riksbank ci impone ora di chiedere il rafforzamento del capitale proprio - ha aggiunto - La regola principale è che il capitale netto venga. Questo sarà il punto di partenza quando la Riksbank presenterà la sua petizione al Riksdag a marzo".Il finanziamento rappresenta una sfida maggiore in Svezia che in molti altri paesi in cui le banche centrali ricevono grandi quantità di finanziamenti senza interessi a causa del maggiore utilizzo di contanti. "A lungo termine, la Riksbank deve rafforzare i propri utili, poiché i finanziamenti tramite liquidità in circolazione sono diminuiti e, inoltre, le nostre operazioni sono ora più estese e ad alta intensità di risorse rispetto a prima - ha affermato Thedéen - È importante che la Riksbank. Ciò sarebbe contrario al principio dell'indipendenza finanziaria".