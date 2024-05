Banca Mediolanum, buyback per oltre 5,6 milioni di euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 20 e il 24 maggio 2024 inclusi, complessive(pari allo 0,07093% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 10,6841 euro, per uncomplessivo diA seguito degli acquisti appena comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, il numero complessivo delle azioni proprie detenute dalla Banca al 24 maggio è pari a 2.922.431, rappresentative dello 0,39220% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,37%.