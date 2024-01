Enel acquista azioni proprie e conclude il programma

Enel

gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 15 e il 18 gennaio 2024, nell’ambito programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 6,7015 euro per azione, per unpari aIn seguito a quanto sopra comunicato, ilha reso noto di aver, avviato in data 16 ottobre 2023, nell’ambito del quale sono state acquistate n. 4.200.000 azioni (pari allo 0,0413% circa del capitale sociale), al prezzo medio di euro 6,3145 per azione e per un controvalore pari a 26.520.849,002 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 18 gennaio complessivamente 10.085.106 azioni proprie, pari allo 0,0992% circa del capitale sociale.