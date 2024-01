EMA, via libera definitivo da Consiglio dell'UE a revisione sistema tariffario

(Teleborsa) - Ilha adottato formalmente un regolamento volto aspettanti all'(EMA). Le nuove norme garantiranno sia finanziamenti adeguati all'EMA sia sufficiente supporto alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento dei loro compiti di valutazione scientifica, si legge in una nota.Il nuovo regolamento: prevede la transizione; garantisce la sostenibilità della rete europea di regolamentazione costituita dall'EMA e dalle autorità nazionali competenti, fornendo una solida base finanziaria a sostegno delle loro operazioni; rende il, con disposizioni in materia di aggiornamento delle tariffe o di adattamento delle tariffe al mutare delle circostanze;e riunisce in un unico strumento giuridico il contenuto dei due regolamenti attualmente in vigore in materia di tariffe per le attività di farmacovigilanza e per le attività non connesse alla farmacovigilanza."Negli ultimi anni l'Agenzia europea per i medicinali e le autorità nazionali competenti hanno lavorato intensamente e incessantemente per garantire vaccini e medicinali sicuri per tutti i cittadini dell'UE durante la pandemia di COVID-19 e nel periodo successivo - ha commentato Frank Vandenbroucke, vice primo ministro e ministro degli Affari sociali e della sanità pubblica del Belgio - Il nuovo regolamento e il nuovo sistema tariffario".