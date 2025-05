Italgas, CdA nomina Paolo Gallo Amministratore Delegato

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi a Milano in forma totalitaria sotto la presidenza di Paolo Ciocca, ha nominato Paolo Gallo Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione delle specifiche attribuzioniriservate per legge, statuto o in forza di delibera al Consiglio o al Presidente, che riveste un ruolo non esecutivo.All’Amministratore Delegato sono attribuite le funzioni di Chief Executive Officer anche ai fini dell’istituzione e del mantenimento di un efficacie sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.Alla data odierna, la società segnala che, per quanto a conoscenza, Paolo Gallo detiene n. 655.787 azioni di Italgas e Gianmarco Montanari detiene n. 200 azioni di Italgas.