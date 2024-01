Garofalo Health Care sale in Borsa dopo uscita dal capitale di Peninsula

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia,dopo che ieri sera ilhaad un prezzo di 4,40 euro per azione. Peninsula aveva agito come Anchor Investor durante il processo di IPO di GHC a novembre 2018, consentendo alla società di debuttare con successo su mercati ad alta volatilità.Buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,663 e successiva a 4,843. Supporto a 4,483.