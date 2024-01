OMP (Racing Force) estende partnership con Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Racing Force Group

(Teleborsa) -annuncia l'estensione della partnership tecnica con Toyota Gazoo Racing World Rally Team, il team Campione del Mondo Rally in carica, che sarà equipaggiato con i prodotti del marchio OMP anche nelle prossime stagioni.Dal 2017, OMP fornisce al Toyota Gazoo Racing World Rally Team il racewear per piloti e copiloti, le tute per i meccanici e i sedili HTE ONE Lite, i più vincenti nella storia del WRC. Nel 2023, la squadra si è assicurata il quarto titolo Costruttori in sei anni e il quinto titolo Piloti consecutivo, grazie a otto vittorie su 13 gare.OMP e Toyota Gazoo Racing WRT si preparano per la loro ottava stagione insieme, con il FIA World Rally Championship 2024 che inizierà con il Rally di Monte-Carlo in programma dal 25 al 28 gennaio. Il logo OMP sarà ancora presente sul paraurti anteriore delle vetture GR Yaris Rally Hybrid.I piloti di Toyota Gazoo Racing WRT equipaggiati da OMP saranno ancora il campione in carica Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e il pluricampione WRC Sébastien Ogier, in coppia con i rispettivi co-piloti Jonne Halttunen, Scott Martin, Vincent Landais e Aaron Johnston. I loro prodotti racewear hanno ora un design aggiornato, per adattarsi alla perfezione alla nuova livrea e alla nuova identità visiva del Toyota Gazoo Racing World Rally Team.