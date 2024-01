Verizon batte le attese sugli utili, titolo in rally

Verizon Communication

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%. Il gestore telefonico ha registrato perdite, ma ha sorpreso annunciando nuovi abbonati.Nel, Verizon ha registrato una perdita netta di 2,7 miliardi di dollari (-0,64 dollari), rispetto ad un utile di 6,57 miliardi (1,56 dollari per azione) registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di perdite che includono voci straordinarie per un totale di 7,8 miliardi di dollari, di cui 5,8 miliardi sono dovuti a svalutazioni dell’avviamento su alcune attività.si è attestato a 1,08 dollari, in calo rispetto agli 1,19 dollari dell’anno precedente, ma in questo casodegli analisti di 1,07 dollari.Sopra le attese anche ilche si è attestato a 35,1 miliardi a fronte di 34,6 miliardi stimati dal consensus.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,55.