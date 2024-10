Wall Street debole. Occhi su dati e utili

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street, in una, che vede il mercato obbligazionario chiuso per il Columbus day.Nel frattempo, gli investitori si chiedono sulla tempistica del prossimo taglio dei tassi di interesse: le attese per una riduzione del costo del denaro di 50 punti base, da parte della, a novembre, sono state ridimensionate le attese dopo una serie di dati sul mercato del lavoro, ma restano le scommesse su un taglio di 25 punti base.Intanto, il governo cinese ha annunciato nel weekend una serie di misure volte a rafforzare il settore immobiliare e a dare impulso all'economia.Prosegue, negli Stati Uniti, ladopo la prima ondata di guadagni delle grandi banche diffusi in settimana, tra cui JPMorgan Chase, Wells Fargo e BlackRock. Questa settimana sono attesi i risultati di Bank Of America, Citigroup, Johnson & Johnson e Netflix.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un leggero calo dello 0,26%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.830 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,37%).