Cauta la Borsa di New York. Attesa per l'esito delle elezioni

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, con gli investitori in attesa dell'esito del voto delle presidenziali negli Stati Uniti: gli americani sono chiamati a scegliere il prossimo presidente tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. I sondaggi mostrano una situazione totalmente in bilico e difficile da pronosticare.Gli occhi degli addetti ai lavori restano puntati anche sugli utili societari e sull’imminente decisione (giovedì) della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.859 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,43%, portandosi a 5.737 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,49%).