Wall Street cauta. Rally di Tesla dopo i conti

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, con gli investitori che valutano le trimestrali, mentre attendono le possibili mosse della Federal Reserve e guardano alle elezioni americane.Tra gli indici statunitensi, ilriportando una variazione pari a -0,2%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.809 punti. In frazionale progresso il(+0,53%); senza direzione l'(+0,17%).Sul fronte societario, occhi su Tesla che ha annunciato una solida trimestrale e il titolo è volato di oltre il 13% nel premercato a Wall Street.Dal versante macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 19 ottobre, è diminuito di 15.000 unità contro attese per un aumento.