Wall Street tira il fiato dopo il rally post-elezioni. Settimana in netto rialzo

Airbnb

Pinterest

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dove non sono escluse naturali prese di beneficio dopo lamessi a segno (nella seduta di ieri l'S&P500 ha registrato il 49-simo record dell'anno). Continua l', con l'attesa che le politiche ultra-espansive della nuova amministrazione Trump possano avere impatti positivi sugli utili societari (mentre la stagione della trimestrali volge al termine).Ieri"per contribuire a mantenere la forza dell'economia", esprimendo una maggiore attenzione per l’obiettivo della piena occupazione che per quello della stabilità dei prezzi.Il presidente ha affermato che, anche se i piani di spesa fiscalmente espansivi di Trump e gli aumenti dei dazi proposti potrebbero far salire l'inflazione. Powell ha aggiunto che non si farebbe da parte se Trump glielo chiedesse.Tra i titoli che hannoha mancato le stime di profitto del terzo trimestre, mentreha comunicato una previsione di fatturato deludente.Gli investitori oggi monitorano i dati del sondaggio sulladell'Università del Michigan e le parole di Michelle Bowman, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.Guardando aidi Wall Street, ilsi attesta sui valori della vigilia a 43.739 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.981 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).