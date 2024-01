Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale insieme ad AIL Bologna per la Ricerca

(Teleborsa) - Con l'acquisto di un citofluorimetro spettrale ad alto parametro, si conferma la collaborazione tra laLo strumento è uno dei più avanzati per lo studio delle cellule e per la biologia cellulare. Sarà in uso presso l'diretta dale a disposizione deicon lo scopo di sviluppare sinergie e collaborazioni fra i gruppi. "Abbiamo accolto con convinzione la proposta presentata dall'AIL Bologna per sostenere l'acquisto di un citofluorimetro più avanzato di quelli attualmente in uso, che sarà messo a disposizione dei Ricercatori – afferma la–.La Sanità e la Ricerca Scientifica ad essa applicata sono due dei settori di intervento prioritari della nostra Istituzione".L'per un importo complessivo di oltreè il secondo progetto che la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale decide di sostenere a partire dal 2021, anno di incontro tra la Fondazione e AIL Bologna. In precedenza, la Fondazione aveva deciso di supportare un altro progetto di Ricerca dedicato ai Pazienti affetti da Leucemia Acuta Mieloide."Grazie a questa nuova strumentazione acquistata da AIL Bologna e donata al nostro Istituto, diventeremo un potenziale hub di riferimento nazionale e internazionale per gli studi sul metabolismo a livello di singola cellula – spiega il–. La disponibilità di questo strumento consentirà per la prima volta una mappatura ad ampio spettro metabolica di sottopopolazioni cellulari ottenute da campioni di sangue dei Pazienti. Questa progettualità si inserisce nelle linee di Ricerca dell'IRCCS, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna"."Siamo onorati di poter contare sul supporto di questa Fondazione – afferma–. Come AIL garantiamo assistenza e sostegno ai Pazienti, ma è la Ricerca Scientifica la nostra priorità, perché solo attraverso quella si possono scoprire nuove terapie e ridare speranza a chi è colpito da gravi malattie. Siamo onorati e felici di questo sostegno della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale che si distingue per le azioni di solidarietà internazionale che danno un forte valore al loro operato".Gli analizzatori cellulari sono ampiamente utilizzati in campi di Ricerca come l'immunologia, l'oncologia e la medicina rigenerativa per scopi che includono lo sviluppo di farmaci e lo studio delle cause della malattia. Ilacquistato da AIL Bologna e donato all'Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli" grazie alla donazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, è configurato con 7 laser e 186 rivelatori, più di qualsiasi altro citometro a flusso oggi disponibile. Il sistema consente ai Ricercatori di eseguire esperimenti utilizzando oltre 44 colori per rilevare, identificare, contare e analizzare specifiche cellule. La capacità di rilevamento del sistema consente l'espansione dei pannellimulticolore e può tenere il passo con il futuro sviluppo del fluorocromo.