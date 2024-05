Alluvione Toscana 2023, dalle Fondazioni di origine bancaria più di 2,3 milioni per i territori colpiti

(Teleborsa) - Oltre 2,3 milioni di euro sono stati messi a disposizione dalledi tutta Italia per la realizzazione di interventi di solidarietà nei territori toscani colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. A seguito dello stanziamento di 1 milione di euro deliberato da(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), a valere sulalimentato dalle Fondazioni associate, la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria dellasi è fatta promotrice di coordinare la raccolta delle donazioni pervenute da altre Fondazioni e la ripartizione dei fondi per i vari interventi necessari. All’appello della Consulta Toscana hanno risposto convintamente anche altre Consulte e Fondazioni di origine bancaria italiane.In particolare, oltre ad Acri,: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Pisa, Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna, Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.La cifra totale raccolta è paria diretto beneficio delle comunità maggiormente colpite (province di Prato, Pistoia, Livorno, Pisa e Firenze) con interventi che spaziano dal sostegno alle famiglie, alla riqualificazione di luoghi di aggregazione, al rifacimento di sedi di organizzazioni del, all’acquisto di mezzi di soccorso e altro ancora. Nei giorni scorsi, Acri e tutte le Fondazioni coinvolte hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per regolare la gestione dei fondi.