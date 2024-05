Energia: prima tappa del Roadshow ENEA Humanizing Energy

(Teleborsa) - Si terrà domani,larealizzato danell’ambito del Programma nazionale sull’efficienza energetica Italia in Classe A promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Palazzo D’Accursio, Sala Cappella Farnese – ore 9.30). L’evento bolognese è dedicato alla rigenerazione urbana e al miglioramento dell’efficienza energetica attraverso il cambiamento comportamentale negli usi finali dell’energia.Iltra cui Bari, Pescara, Milano, Venezia, Torino che, insieme a Cosenza e Catanzaro, restituiranno una analisi dei temi congiunti della riqualificazione energetica del costruito e della rigenerazione urbana, sottolineando l’urgente necessità di adottare un nuovo modello culturale di progettazione.Tra i protagonisti della giornata Mario Cucinella, Founder & Design Director di MCA, Anna Lisa Boni, assessore Relazioni Internazionali e Cooperazione del Comune di Bologna, Veronica Nicotra, segretaria generale ANCI. Per ENEA partecipa tra gli altri Antonio Disi, responsabile del Laboratorio Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica.