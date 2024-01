Snam, Venier: gas mix completamente cambiato, UE più esposta a mercato globale

Snam

(Teleborsa) - "Il 2022 è stato un "tuning point" per il mercato dell'energia europeo, con la guerra che ha messo in luce i sotto-investimenti del settore. Ora la crisi energetica si è attenuata, ma il sistema rimane fragile e instabile da un punto di vista macroeconomico. È quindi, con un focus su sicurezza dell'approvvigionamento e diversificazione". Lo ha affermatoamministratore delegato di, presentando il piano strategico 2023-2027 alla comunità finanziaria."Per raggiungere gli obiettivi climatici sono", ha sostenuto Venier, spiegando che "il biometano è un'opzione praticabile, la CCS sta guadagnando slancio, mentre la produzione di idrogeno è in fase iniziale con le infrastrutture come fattore abilitante chiave".Secondo il manager, "negli ultimi 12 mesi sono stati fatti, e la visibilità normativa, le policy e gli incentivi stanno progredendo".Con la crisi energetica, l'Europa "ha", con l'uscita dalla Russia - la cosiddetta Ruxit - che "è stata compensata dal GNL in arrivo dall'estero, ma ciò comporta una maggiore dipendenza dell'Europa dal mercato del GNL e una".