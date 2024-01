Biesse completata acquisizione di Gruppo GMM. Corrispettivo di 69 milioni

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha, holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte le società GMM, Bavelloni e Techni Waterjet, nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle. L'operazione era stata annunciata il 21 dicembre 2023.Ilprovvisorio dell'acquisizione (Equity Value), pari a circa, è stato integralmente regolato per cassa partendo da un Enterprise Value di 86,5 milioni di euro e considerando una Posizione Finanziaria Netta debitoria."Si tratta di un'che ci permetterà di completare la gamma delle macchine per la lavorazione della pietra e di aumentare ulteriormente quella dei macchinari e degli strumenti per la lavorazione del vetro e degli altri materiali con nuove soluzioni industriali complementari ed integrabili con le nostre tecnologie, accrescendo così la presenza, la produttività e la flessibilità dei prodotti del nostro gruppo", ha commentatodi Biesse.Il Gruppo GMM è presente in 90 Paesi, opera con 9 filiali distributive nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Thailandia, e conta circa 450 dipendenti. L'ultimo bilancio consolidato del Gruppo GMM è riferito all'esercizio 2022, e riportapari a 124 milioni di euro, unpari a 12,5 milioni, e unadebitoria per 4,4 milioni. Per il 2023, è prevista una performance in linea con l'anno precedente.