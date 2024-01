BYD, utile netto 2023 balza a 29-31 miliardi di yuan

BYD

(Teleborsa) -, primario produttore cinese di veicoli elettrici, prevede uncompreso tra 29 e 31 miliardi di yuan (3,73-3,99 miliardi di euro), con un aumento del 74,46-86,49% rispetto all'anno precedente."Nel 2023, il settore dei veicoli a nuova energia ha continuato a mantenere una rapida crescita e il, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato globale in termini di volume di vendite di veicoli", si legge in una nota."Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita nel settore, la società ha ottenuto un miglioramento significativo della redditività e ha dimostrato una forte resilienza in virtù del continuo miglioramento del potere del marchio, della rapida crescita del volume delle vendite all'estero, del vantaggio die dellanella catena industriale", viene sottolineato.