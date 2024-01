doValue, rilevate azioni proprie per oltre 1,2 milioni euro

doValue

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 22 e il 26 gennaio 2024, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 2,5671 euro per azione, per uncomplessivo diDall'inizio del Programma, l'operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori ha acquistato 1.728.900 azioni proprie (pari allo 2,1611% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.834.430 euro.Al 26 gennaio, considerando le azioni proprie già in portafoglio, doValue detiene complessivamente 2.561.518 azioni proprie, pari al 3,2019% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,96% sui valori precedenti.