IEG, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,30 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando la raccomandazione sul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la società ha presentato il suo nuovo piano strategico. Nei prossimi anni, il gruppo punta ad aumentare significativamente la propria capacità e il proprio product portfolio, continuando inoltre a esportare i suoi principali eventi.Per il 2028, il management punta a undi 323 milioni di euro, di cui circa il 66% generato da "eventi organizzati" (rispetto al 55% del 2022). Grazie a un mix prodotto ottimizzato e a un effetto volume positivo, il management punta a undel 28% (più di 500 punti base in più rispetto al 2023)."Nel complesso,e apprezziamo in particolare gli sforzi del nuovo piano per sviluppare il portafoglio internazionale e concentrarsi sugli "eventi organizzati" - si legge nella ricerca - A seguito di questa presentazione, abbiamo aggiornato le nostre stime di fatturato, EBITDA e CAPEX per il periodo 2024-2027 per allinearle ai nuovi obiettivi del gruppo. Poiché il gruppo continua a rafforzare la propria posizione sul mercato, la sua".