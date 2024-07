eVISO, TP ICAP Midcap apprezza strategia di posizionamento su mercato retail

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione, upside del 40%) e la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, dopo che è iniziata la fase disu un gruppo di utenti selezionati che, oltre ad essere clienti di eVISO, sono sportivi che monitorano la propria attività con applicazioni di health & fitness. L'obiettivo di eVISO è quello di valorizzare l'energia che le persone dedicano all'attività sportiva, accumulandola virtualmente per permettere la conversione di tale attività in elettricità da allocare al proprio POD domestico."Riteniamo che sia unache potrebbe aiutare eVISO a crescere, con, non solo sul mercato retail italiano, completamente liberalizzato dal 1° luglio 2024, ma potenzialmente anche in altri mercati europei (Spagna, Portogallo, Francia, etc.) e negli Stati Uniti - scrivono gli analisti - Attendiamo la fine del periodo di validazione e il lancio della soluzione per eventualmente aggiornare le nostre stime di crescita organica".