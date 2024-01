Fed, le attese di Pictet sulla riunione di domani

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per le decisioni della, che domani annuncerà le. In realtà non sono attese azioni sui, che per ora resterannoe, come avvenuto per la BCE, ci si attende ladelle decisioni del Boardnei prossimi mesi.Frattanto, gli analisti di Pictet Asset management, ricordano che "c’è unche determina la view attuale: il, avvenuto nella riunione del Fomc dello scorso 13 dicembre, quando la Fed ha segnalato con il suotre tagli dei tassi di 25 punti base ciascuno nel corso del 2024 (rispetto ad un taglio indicato nel FOMC di settembre). Il mercato ne prezza oggi sei, avendo già cominciato il recupero a fronte di dati macroeconomici incoraggianti relativi all’inflazione"."Siamo nella condizione di poterci occupare de", ha detto Powell nella conferenza stampa al termine della riunione di metà dicembre, anticipando un ritorno della politica monetaria al doppio target di inflazione e crescita.(stabilità monetaria e piena occupazione) con un colpo di teatro a fine 2023, che ha scatenato un rally della parte a breve della curva", sottolinea Pictet AM, aggiungendo "su queste scadenze il pricing è ancora euforico (con 6 tagli incorporati) le scadenze medio-lunghe dei Treasuries offrono più valore. Sul fronte del balance sheet il QT è compensato dallo spostamento delle masse monetarie sui prodotti di liquidità: un’altra buona notizia".Peraltro, Pictet AM ritiene "ilvisti i livelli ai quali oggi è rientrata. In aggiunta, applicando la regola di Taylor alle proiezioni di consenso sull’inflazione (Core PCE) e a quelle sulla disoccupazione, ladi quelli correnti. Ad esempio, i Fed Funds stimati con la regola di Taylor sarebbero al 4,63% oggi per scendere"."Il 2024 sarà l’anno in cui- spiegano gli analisti - L'Europa è mediamente cara ma, dovendo scegliere, meglio le scadenze brevi"."Sul fronte obbligazionario possiamo osservare un andamento piuttosto omogeneo della curva dei tassi di rendimento, per quanto le scadenze brevi dipendano principalmente dalle politiche monetarie, mentre quelle a medio e lungo termine sono influenzate da meccanismi di mercatoComplessivamente, nell’ultimo trimestre si è registrato su tutta la curva un movimento uniforme e della medesima entità, con un calo di 75 punti base, pari all’1% dal picco; un movimento, quindi, particolarmente rilevante"."Alla luce dell’inversione di rotta della FED, e considerando che il", gli analisti di Pictet ritengono che "la parte a breve della curva americana non offra molto valore (a meno di una recessione imminente) e possa essere suscettibile a correzioni". "Dall’altra parte, vediamo invece valore sulla parte lunga - aggiungono - il cui fair-value stimiamo pari a circa il 3,5%, raggiungibile da qui a fine 2024; valore composto dallo 0,5-1% di tasso neutrale, 2-2,5% di inflazione e 0,5% di Term Premium".Per Pictet AM "è ora possibile che, come si legge dalle minute del FOMC di dicembre, si annunci una", come confermato anche dalla Presidente della Fed di Dallas Lorie Logan a inizio gennaio, tenendo in considerazione "le possibili implicazioni negative sulla circolazione della liquidità una volta esaurito il cuscinetto dei MMF investiti in RRP. Questoe il suggerimento della Logan è di rallentarne l’erosione onde dare tempo al sistema finanziario di adattarsi meglio ad un regime di liquidità non più abbondante".