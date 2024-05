Euromobiliare AM SGR e Pictet AM, accordo strategico su sostenibilità e private assets

Credem

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio del Gruppo, ha scelto, società di asset management del Gruppo Pictet, per unache ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità di offrire ai risparmiatori servizi di investimento sempre più specializzati con un focus particolare nell'ambito dellae degli strumenti di investimento non quotati ().Tale accordo si inserisce all'interno del(stable wealthagreement) avviato dal Gruppo Credem nel 2023 nell'ambito della strategia di consolidamento del business del wealth management e a supporto dell'attività delle reti distributive di Credem e Credem Euromobiliare Private Banking.Nello specifico, Pictet AM oltre a sviluppare delle soluzioni di investimento nell'area ESG supporterà il Gruppo Credem nel proseguire lo sviluppo del processo di investimento in ambito ESG. Inoltre, Euromobiliare AM SGR e Pictet AM lavoreranno alla realizzazione di unafocalizzati nell'economia reale, modulabili a seconda delle specifiche esigenze degli investitori."Siamo entusiasti di avviare questo nuovo progetto con Gruppo Credem per mettere a fattor comune nel tempo le principali competenze volte ad offrire una gamma di prodotti e servizi sempre più distintivi e personalizzati", ha commentato, Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management.La partnership con Pictet AM vede già l'attivazione a partire dal 6 maggio di unasul fondo Euromobiliare Pictet Global Trends ESG, un fondo azionario sostenibile classificato Art. 8 ai sensi della normativa SFDR volto a cogliere le migliori opportunità di investimento che derivano dai principali megatrends globali di sviluppo sociale ed economico. A questa seguirà nei prossimi mesi l'avvio di unasul fondo Euromobiliare Pictet Emerging Markets Bonds dedicato agli investimenti in debito emergente."Siamo onorati di aver finalizzato questa importante partnership con un player del calibro di Pictet AM, con l'obiettivo comune di generare valore e benessere sostenibili per i nostri clienti - ha dichiarato, Direttore Generale di Euromobiliare AM SGR - Nell'ambito di "Stable wealth agreement" infatti vogliamo creare collaborazioni strategiche di lungo termine con primarie realtà di profilo internazionale, che ci supportino nell'arricchire la gamma prodotti e servizi a vantaggio del nostro modello di consulenza".