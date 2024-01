Il Fondo sovrano norvegese ha registrato profitti record nel 2023

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.400 miliardi di euro), ha registrato il rendimento in corone più alto di sempre nel, rendendo il 16,1%, pari a 2.222 miliardi di corone.Il rendimento degli investimentidel fondo è stato del 21,3%, il rendimento degli investimenti aè stato del 6,1%, mentre gli investimenti inhanno reso il -12,4%. Il rendimento delle infrastrutture di energia rinnovabile non quotate è stato del 3,7%.Il rendimento del fondo è stato inferiore di 18 punti base rispetto al rendimento dell'"Nonostante l'elevata inflazione e le turbolenze geopolitiche, il mercato azionario nel 2023 è stato molto forte, rispetto a un anno debole nel 2022. I titoli tecnologici in particolare hanno registrato ottime performance", affermadi Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.Nel corso dell'anno lasi è deprezzata rispetto a molte delle principali valute. I movimenti valutari hanno contribuito ad un aumento del valore del fondo di 409 miliardi di corone. L'afflusso nel fondo è stato di 711 miliardi di corone.Il fondo aveva undi 15.765 miliardi di corone al 31 dicembre 2023. Il 70,9% del fondo era investito in azioni, il 27,1% in reddito fisso, l'1,9% in immobili non quotati e lo 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.