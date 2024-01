Wartsila, sopralluogo di Ansaldo a Trieste

(Teleborsa) - Nei prossimi giorni, forse già venerdì, èper compiere un sopralluogo nel sito industriale che dovrebbe rilevare. A comunicarlo sono stati proprio i rappresentanti della società energetica durante l'odierna riunione al tavolo delconvocato per elaborare l'Accordo di programma dopo che la multinazionale finlandese ha deciso di dismettere una parte dell'impianto produttivo di San Dorligo della Valle mentre l'Ansaldo ha depositato una manifestazione di interesse.Il gruppo sta sviluppando il. Già attivata la ricognizione di immobili e cespiti, ora sta elaborando il fabbisogno finanziario.Nel sito, tuttavia, potrebbero arrivare anche altre iniziative industriali. Il ministero ha sottolineato come lo spirito dell'accordo di programma potrebbe essere attrattivo diversi attori. "Una dichiarazione in linea con la nostra richiesta di ragionare, se necessario, anche in termini di condominio industriale", ha rilevato, che ha partecipato al tavolo. Per l'Usb è necessaria un'accelerazione del business plan di Ansaldo per definire il quadro delle garanzie sull'occupazione.Il prossimo tavolo è in programma il 14 febbraio alle 14.