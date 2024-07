Allerta caldo, bollino rosso in sette città

(Teleborsa) -: oggi sono 7 le città con il bollino rosso del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili.Si tratta dicon ben 4 di questi centri urbani con il bollino rosso che si trovano nel, particolarmente colpita da quest'ondata di calore.con punte di 42-43°C, fino a 38-39°C anche sul sud peninsulare e parte del centro. Situazionesaranno le città più canicolari con temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe salire fino a 33°C ma con un tasso di umidità alle stelle. Tornano anche le notti tropicali, con minime superiori ai 20°C."Il mondo - scrive l'Onu su X commentando gli ultimi dati diffusi dal programma europeo per il clima Copernicus -mai documentato e il 13/o mese consecutivo in cui è stato stabilito un record di temperatura. Abbiamo bisogno di un'azione sul clima più ambiziosa".