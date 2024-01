Banco Desio acquista la maggioranza di Dynamica per diversificare ricavi

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha sottoscritto un, società attiva nel campo della erogazione di finanziamenti a clientela privata garantiti dalla. Nell'esercizio 2022 Dynamica ha registrato una produzione in termini di montante lordo pari a 173,4 milioni di euro e una perdita pari a 2,3 milioni di euro.Banco Desio verrà a detenere unadel capitale sociale, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall'attuale management che continuerà a contribuire alla crescita della società nell'ambito del Gruppo Banco Desio.La compravendita delle azioni Dynamica, rappresentative del 57% del relativo capitale sociale, avverrà a fronte del pagamento di unpari a circa 1,2 milioni di euro, mentre l'a Banco Desio sarà pari a circa 6-7 milioni di euro. Il pagamento del corrispettivo avverrà interamente in denaro tramite mezzi propri e il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2024."L'operazione rappresenta un primo passo nell'implementazione del Piano Industriale del Gruppo Banco Desio "Beyond 2026", orientato a raddoppiare in arco piano la nostra presenza nel settore della cessione del quinto - ha commentato l'- consolidando ulteriormente il nostro posizionamento attorno alla controllata Fides".L'operazione consentirà l'ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale, si legge in una nota. L'del Gruppo Banco Desio è stimato pari a circa -20 bps.