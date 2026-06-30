Piazza Affari: balza in avanti Banco Desio
(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,16%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco Desio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'istituto di credito tricolore è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,37 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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