Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco Desio
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banco Desio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,84%, rispetto a -2,12% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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