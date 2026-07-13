Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco Desio

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Banco Desio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,84%, rispetto a -2,12% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve dell' istituto di credito tricolore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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