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Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
Seduta vivace oggi per la banca con sede a Desio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
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