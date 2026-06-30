Milano
12:33
51.672
+0,99%
Nasdaq
29-giu
29.775
0,00%
Dow Jones
29-giu
52.183
+0,59%
Londra
12:33
10.598
+1,09%
Francoforte
12:33
24.971
+1,40%
Martedì 30 Giugno 2026, ore 12.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
Migliori e peggiori
,
In breve
30 giugno 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta vivace oggi per la
banca con sede a Desio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Piazza Affari: spinge in avanti Banco Desio
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio
Titoli e Indici
Banco di Desio e della Brianza
+2,31%
Altre notizie
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
Piazza Affari: balza in avanti Banco Desio
Piazza Affari: si muove a passi da gigante Banco Desio
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco Desio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Piazza Affari: balza in avanti Banco Desio
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto