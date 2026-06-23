Banco Desio, colloca Covered Bond per 350 milioni di euro destinato a investitori istituzionali

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha concluso il collocamento di una emissione di Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, rating AA+ da parte di Fitch) per un importo complessivo di 350 milioni di euro con scadenza 5,5 anni destinata ad investitori istituzionali.



Il bond ha attratto sul mercato una domanda qualificata, consentendo di fissare il rendimento a 41 punti base sopra il mid-swap. Al termine del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 570 milioni che hanno permesso di concludere l’emissione a condizioni competitive.



Il book è stato caratterizzato da una composizione di elevata qualità, con il 37% distribuito presso banche ed il 34% presso fund manager. La distribuzione ha visto una significativa partecipazione internazionale, con circa il 41% degli ordini provenienti dall’estero e la rilevante presenza di grandi investitori europei.



L'operazione è coerente con il Funding Plan 2026 e rappresenta per il Banco Desio la continuità di accesso al mercato del funding wholesale di differenti giurisdizioni.



Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Banco Santander, IntesaSanpaolo, Nord/LB e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.

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