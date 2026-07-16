Saccheria F.lli Franceschetti, ricavi primo semestre salgono a 10,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti , società attiva nel packaging industriale e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 10,805 milioni di euro, in crescita di 0,646 milioni (pari al 6,3%) rispetto ai 10,2 milioni di euro del primo semestre 2025. Il canale di vendita eCommerce conferma il trend positivo degli ultimi anni, dimostrando la validità della scelta strategica di investire in questa direzione per diversificare e consolidare la presenza sul mercato.



La società ricorda che opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 30 giugno 2026 si attestano a 10,7 milioni di euro, rispetto a 10,1 milioni di euro nel primo semestre 2025, registrando un incremento pari al 5,82%.



A seguito dell'acquisizione delle quote di maggioranza in Plastilux avvenuta lo scorso 30 giugno 2026 la società pubblica il dato di Indebitamento Finanziario Consolidato al 30 giugno 2026, che risulta essere pari a 3,5 milioni di euro. Il conto economico di Plastilux verrà consolidato dal 1 luglio 2026.



"Archiviamo un primo semestre 2026 eccellente, caratterizzato da un incremento del 5,9% dei ricavi gestionali complessivi spinto dalle performance record dei nostri segmenti core - hanno commentato Luigi Franceschetti, Presidente, e Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato - I Big Bags hanno superato gli 8,3 milioni di euro (+10,7%) e i Fertilizer Bags hanno messo a segno un balzo spettacolare del +50%. L'ottima trazione delle vendite, unita all'efficacia del canale eCommerce proprietario, conferma la bontà della nostra strategia. L'assorbimento di cassa temporaneo legato al closing e alle dinamiche del circolante rappresenta l'investimento naturale per una nuova fase di espansione che renderà la nostra catena del valore ancora più integrata, solida e competitiva sul mercato".

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