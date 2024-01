Boeing non fornisce guidance 2024. Ridotta la perdita nel 2023

Boeing

(Teleborsa) -, il produttore statunitense di arei che è nell'occhio dei ciclone per i problemi ai 737 MAX, ha chiuso ildel 2023 conper 22,02 miliardi di dollari, rispetto ai 19,98 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022 e ai 21,1 miliardi di dollari previsti dagli analisti. Laè stata di 30 milioni di dollari, contro una perdita di 663 milioni di dollari un anno prima. L'è stato di -47 centesimi, contro i -78 centesimi previsti dagli analisti e i -1,75 dollari dell'anno prima.di è chiuso con ricavi per 77,79 miliardi di dollari (+17%) e una perdita di 2,24 miliardi di dollari (vs -5,05). Sono stati consegnati 528 aerei commerciali e registrati 1.576 ordini netti. Iltotale dell'azienda è cresciuto fino a raggiungere i 520 miliardi di dollari, compresi oltre 5.600 aerei commerciali. Inoltre, ha generato 6,0 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 4,4 miliardi di dollari di"Mentre oggi riportiamo i nostri risultati finanziari, la nostra attenzione è rivolta a intraprendere azioni globali perdi Boeing, compreso l'ascolto dei suggerimenti dei nostri dipendenti 737 che svolgono questo lavoro ogni giorno - ha affermato, presidente e amministratore delegato - Mentre andiamo avanti, supporteremo i nostri clienti, lavoreremo in modo trasparente con il nostro regolatore e ci assicureremo di completare tutte le azioni per guadagnare la fiducia dei nostri stakeholder".La società