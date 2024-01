Innovazione: ENEA partecipa a Klimahouse

(Teleborsa) - Da oggi fino a sabato 3 febbraiola manifestazione internazionale della Fiera di Bolzano dedicata all'efficientamento energetico e all'edilizia sostenibile. Gli esperti dell'ENEA parteciperanno attivamente a Klimahouse per l'intera durata della manifestazione e saranno disponibili per incontri business-to-business (B2B) presso lo stand ENEA A03/15. Nell'ambito di Klimahouse oggi l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, illustra e delinea le tappe di un caso di successo in un contesto di collaborazione "pubblico&privato". Il percorso delineato ha avuto origine dalla fase di ricerca in laboratorio e ha portato alla realizzazione di unTutto è stato possibile grazie alun programma interno finalizzato a ridurre la distanza fra la ricerca scientifica e l'applicazione industriale, contribuendo così a sostenere l'innovazione nel settore produttivo. Obiettivo del workshop è quello di comunicare le opportunità offerte dall'expertise di trasferimento tecnologico dell'ENEA ai potenziali partner industriali.