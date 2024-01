L'impatto della IA sulle aziende: opportunità e rischi

WPP

(Teleborsa) - di Roberto MalnatiC'è undel lavoro in corso, ma per il momento poche aziende hanno compreso la portata e l'impatto di questa trasformazione. Unin questo processo di cambiamento è l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) generativa, una tecnologia rivoluzionaria che sta iniziando a ridefinire i confini delle possibilità anche nel mondo degli affari.Bain & Co., nella sua relazione annuale appena pubblicata, ha evidenziato che i professionisti delle fusioni e acquisizioni (M&A) stanno iniziando a sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per raccogliere dati, selezionare obiettivi e svolgere attività di due diligence, soprattutto in un periodo segnato da crescenti preoccupazioni normative nel settore.. Questa tecnologia emergente è in grado di identificare potenziali obiettivi M&A che sarebbero sfuggiti agli strumenti tradizionali, evidenziare anomalie nei contratti e concentrarsi su aree problematiche. Settori all'avanguardia come la tecnologia, la sanità e le finanze saranno tra i primi ad adottare questa innovazione.Nonostante le opportunità, esistono ancheriguardo l'affidabilità dei dati forniti dall'IA generativa e la sicurezza degli strumenti disponibili sul mercato. Ma ci sono settori che non possono evitare di fare la prima mossa. L’IA nel settore pubblicitario non è certo una novità. La novità vera sono gli investimenti che i colossi della pubblicità intendono mettere sul tavolo.Daniel Thomas, in un articolo pubblicato questa mattina sul Financial Times, ha riportato che, un colosso pubblicitario quotato a Londra, ha annunciato piani per investire £250 milioni quest'anno in tecnologia incentrata sull'intelligenza artificiale. Intervistando Mark Read, CEO di WPP, Thomas sottolinea che Read vede l'IA come un catalizzatore che avrà un impatto profondo sul business, offrendo opportunità per sviluppare servizi e strumenti abilitati dall'IA che aiutano i clienti a creare campagne di marketing su larga scala. Secondo Read, l'IA trasformerà l'industria ma arricchirà la creatività umana, anziché sostituirla, delineando un futuro dove uomo e macchina collaborano per raggiungere nuovi apici di eccellenza.