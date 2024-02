Digital Value, CFO SIM conferma Buy: impatto PNRR ancora limitato

Digital Value

(Teleborsa) - CFO SIM ha confermato(aper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, dopo che la società ha comunicato i ricavi consolidati al 31 dicembre 2023 e tenuto una call con la comunità finanziaria.Gli analisti scrivono che Digital Value ha riportato vendite in crescita a doppia cifra e superiori alle stime,di riferimento e continuando così ad incrementare il proprio posizionamento di leadership.L'azienda ha beneficiato delladi infrastrutture e servizi digitali, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione, con un'accelerazione dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche se il grosso del suo impatto è previsto nel biennio 2024-26, lasciando spazio a un ulteriore potenziale upside.Inoltre - si legge nella ricerca - per l'anno fiscale 2023 "il management si aspetta livelli soddisfacenti di redditività e generazione di flussi di cassa e sta attualmenteper rafforzare ulteriormente la propria proposta di valore".