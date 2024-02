Il nuovo paniere Istat: entrano il pasto "all you can eat" e la lampadina smart

(Teleborsa) - Come ogni annosu cui calcolare la crescita dell'e, come sempre, vi sono alcuneitaliane. Quest'annol’apparecchio per, la, ile ilTra quelli che rappresentano consumi consolidati entrano: la, il, loe alcuni(tennis o padel, acquagym, calcio e calcetto).dal paniere: glireader,, il dispositivo per il, il, ed il. Per questi, l’uscita dal paniere è stata determinata da criteri connessi o al calo delle spese sostenute dalle famiglie o alla ridotta rappresentatività, rispetto ad altri prodotti.L’aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto sia delledelle famiglie sia dell’evoluzione di norme e classificazioni e, in alcuni casi, arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.si segnala l’impiego della, a vantaggio dell’accuratezza della stima dell’indice per questo servizio. Inoltre, per tenere conto delle dinamiche deidelle famiglie nella fase di, l’Istat ha adeguato la modalità di calcolo dell’indice dei beni energetici.Nel paniere del 2024 figurano in generale 1.915 prodotti elementari (1.885 nel 2023), raggruppati in 1.045 prodotti, a loro volta raccolti in 425 aggregati. Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.936 prodotti elementari (1.906 nel 2023), raggruppati in 1.064 prodotti e 429 aggregati.Per il calcolo dell’indice NIC, aumenta il peso delle divisioni(+1,1 punti percentuali),(+0,6 p.p.) e Altri beni e servizi (+0,4 p.p.);quello di(-0,8),(-0,5 p.p. entrambe).Sono circaprovenienti ogni mese dallautilizzate nel 2024 per stimare l’inflazione; 385mila sono raccolte sul territorio dagliquasi 235milao tramite fornitori di dati; più di 157mila le quotazioni provenienti dalla base dati dei prezzi dei carburanti delCon riferimento aidi proprietà privata, sono circa un milione e mezzo le osservazioni utilizzate per la stima dell’inflazione; la principale novità è il passaggio alla fornitura mensile della base dati delle locazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’, che garantisce un’informazione più completa e tempestiva.degli indici per l’intero paniere dei prodotti a rilevazione tradizionale (come nel 2023), con una copertura territoriale dell’83,5% in termini di popolazione residente.e servizi locali, portando, per questi prodotti, la copertura al 90,5%. Nei comuni coinvolti, sono più di 44mila le unità di rilevazione (punti vendita, imprese e istituzioni) presso cui sono raccolti i prezzi, e più di 2.700 le abitazioni per la rilevazione dei canoni d’affitto di abitazione di Ente pubblico.La raccolta dei dati effettuatasul territorio riguarda ildel paniere NIC (in termini di peso), mentre per illa rilevazione viene effettuatat, anche mediante tecniche di web scraping dalla rete Internet, o acquisendoli da grandi fornitori di dati.Gli scanner data provenienti daisono riferiti a un campione diappartenenti a 19 grandi gruppi della distribuzione al dettaglio, rappresentativi dell’intero territorio nazionale. Sono riferiti ai prodotti alimentari confezionati e per la cura della casa e della persona. In totale, gli scanner data rappresentano il 13,6% del paniere NIC.