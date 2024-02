Mondadori, perfezionata l'acquisizione del 51% di Star Shop Distribuzione

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha, operativa nel segmento dei fumetti con editoria e gadget e attiva in particolare nella distribuzione di editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti vendita - diretti e affiliati - nel medesimo segmento. L'operazione era stata annunciata a giugno 2023.L'acquisizione, ricorda Mondadori, permette dicon il quale il gruppo già opera nel segmento del libro. In base ai termini dell'accordo, Sergio Cavallerin e Matteo Cavallerin - che hanno fondato e fin qui diretto con successo la società - mantengono la responsabilità gestionale e continuano a ricoprire il ruolo di amministratori esecutivi.Il, definito sulla base di un Enterprise Value relativo al 100% della società di 9 milioni di euro, è di, interamente corrisposto per cassa in data odierna, e sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta definitiva al 1° febbraio 2024.L'accordo include la sottoscrizione diche regolano il trasferimento della residua quota del 49% di Star Shop Distribuzione. Le opzioni saranno esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti, rispettivamente, dalle approvazioni del bilancio 2025 e del bilancio 2028, a un prezzo che sarà definito sulla base dei risultati della società nei trienni 2023-2025 e 2026-2028.