Mondadori entra nel segmento webnovel con investimento di 3 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato. L'iniziativa, che comporta un investimento iniziale nel 2024 di 1,5 milioni di euro e ulteriori 1,5 milioni di euro previsti per il 2025, deriva da un, partner industriale dotato di know-how specifico e in grado di supportare la crescita operativa futura. La società, guidata da Marco Ferrario, da oltre 10 anni è in prima fila nel settore dell'editoria digitale in Italia.L'operazione si concretizzerà con il- a carattere proprietario, sviluppata da un team interno, inizialmente con contenuti in italiano e in francese, ma che potrà ampliare progressivamente il proprio raggio d'azione espandendosi in altri paesi europei.Concepite per essere lette sullo schermo di uno smartphone, le webnovel sono unaa carattere fortemente innovativo che, partendo dal grande successo in Corea del Sud, ha acquisito una popolarità crescente e una solida fanbase anche in Giappone e Cina. I contenuti si presentano sotto forma di serie - principalmente di- e sono progettati per dare origine ed essere fruiti anche in altri formati. Le webnovel si articolano in un, spesso oltre a cento, e in caso di successo possono prolungarsi per un tempo indefinito."Questo investimento riafferma la volontà del nostro Gruppo di guardare a ciò che di più innovativo avviene nel contesto editoriale internazionale - commenta- Il mondo narrativo delle webnovel, nella sua evoluzione, sta dimostrando creatività e capacità di alimentare anche altri media, come il cinema, le serie televisive e in molti casi anche l'editoria libraria stessa".