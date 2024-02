TISG, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" e incrementato aper azione (da 11,0 euro) ilsu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, descrivendola coma la "Top Pick of the Month".Il broker scrive che, con la guidance 2023 confermata (365 milioni di euro di ricavi e margine EBITDA del 16,5%), il, supportato da 6 consegne di megayacht programmate (contro le 3 del 2023). Infatti, la guidance del management per il 2024 punta a 400-420 milioni di euro di ricavi e un margine EBITDA compreso tra il 17% e il 17,5%, in linea con le attuali stime di TP ICAP Midcap.TISG terrà inoltre il 7 febbraio un, per il quale non sono escluse"Nel complesso, riteniamo ancora che la valutazione di TISG sia ancora, per una società con un portafoglio ordini superiore a 1,3 miliardi di euro (3,6x ricavi 2023), una base clienti resiliente e un posizionamento di lusso", si legge nella ricerca.