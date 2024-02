Cigna migliora le prospettive di profitto per il 2024

Cigna

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha registrato unattribuibile agli azionisti per ildi 1,0 miliardi di dollari, o 3,49 dollari per azione, inclusa una perdita netta al netto delle imposte di 552 milioni di dollari, o 1,88 dollari per azione, principalmente associata alla perdita sulla vendita di aziende, un beneficio fiscale differito, nonché come onere per il piano di efficienza organizzativa, rispetto a 1,2 miliardi di dollari, o 3,91 dollari per azione, per il quarto trimestre 20223.L'utile netto per ilè stato di 5,2 miliardi di dollari, o 17,39 dollari per azione, rispetto a 6,7 miliardi di dollari, o 21,41 dollari per azione, per il 20223. L'utile netto rettificato per il 2023 è stato di 7,4 miliardi di dollari, o 25,09 dollari per azione, rispetto a 7,3 miliardi di dollari. , ovvero 23,36 dollari per azione, per il 20223."Il 2023 è stato un altro anno molto positivo per la nostra azienda, con un'esecuzione coerente e una crescita sostenuta - ha affermato David Cordani, presidente e amministratore delegato -poiché siamo leader nel miglioramento del valore, della convenienza e dei risultati clinici, nonché nell'ampliamento dell'accesso e della scelta".Cignache l'utile rettificato derivante dalle operazioni per ilsarà di almeno 8,025 miliardi di dollari, o almeno 28,25 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di almeno 28 dollari.