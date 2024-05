Emerson migliora guidance su utile dopo trimestre oltre le attese

Emerson

(Teleborsa) -, società statunitense di tecnologia e software, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 marzo 2024) conaumentati del 17% a 4,38 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative di 4,29 miliardi di dollari. Su base rettificata, ha1,36 per azione (+25%)."L'eccezionale esecuzione di Emerson è continuata nel secondo trimestre, con crescita delle vendite, espansione dei margini e utili che hanno superato le aspettative - ha affermato il- Gli ordini sottostanti hanno soddisfatto le nostre aspettative di crescita a una cifra bassa per la prima metà dell'anno fiscale 2024. La forte performance e l'instancabile attenzione all'esecuzione ci danno la fiducia necessaria per aggiornare le nostre previsioni per l'intero anno 2024".La societàun utile per azione rettificato per l'intero anno compreso tra 5,40 e 5,50 dollari, rispetto alla precedente aspettativa compresa tra 5,30 e 5,45 dollari.