Evasione, Agenzia Entrate: nel 2023 recuperati 4,5 miliardi di euro in più rispetto al 2022

(Teleborsa) - Nuovo record di recupero dell’. Ammontano ale somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023 grazie alla complessiva attività svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione:in più rispetto al 2022 (+22%). È la somma più alta di sempre. Nel dettaglio, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dale 5,1 miliardi da, come “” delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: ilrelativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha superato, con un incremento di oltre 26 miliardi rispetto all’anno precedente.Sono alcuni dei dati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione,, sui risultati raggiunti nel 2023 e sulle prospettive future delle due Agenzie. All’evento hanno preso parte il Ministro dell’Economia e delle Finanze,, e il Vice Ministro,Dei 24,7 miliardi recuperati, 19,6 provengono da attività di controllo ordinarie, così ripartiti: 11,6 miliardi da, 4,2 miliardi da attività di promozione della compliance e 3,8 miliardi da cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all’Agenzia delle Entrate, ammontano a 5,1 miliardi: 4,3 miliardi da rottamazione delle cartelle, 586 milioni da definizione delle(legge di Bilancio 2023) e 245 milioni dalla “”.Ledai cittadini nel 2023 per i principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, indirette, regionali e comunali) ammontano a 536,2 miliardi, con un aumento di 26,6 miliardi rispetto al 2022 (+5%).Attraverso analisi di rischio elo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha anche assicurato “minori uscite” a carico del bilancio dello Stato per 7,6 miliardi di euro tra crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. In attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia ha anche cessato d’ufficio circa 2.300 imprese.In crescita anche i, che nel 2023 hanno superato i 22,4 miliardi di euro (+12%). Di questi, 19,5 miliardi sono andati al settore produttivo e 2,9 miliardi alle famiglie. Quanto all’, l’Agenzia ha gestito quasi 4,5 milioni di richieste nei propri uffici, oltre 3 milioni al telefono e più di 2 milioni di istanze Civis. Cresce anche l’, sia in area Entrate, sia in area Territorio: il 92,3% dei contratti di affitto viene registrato in rete, così come viene inviato via web il 92,7% delle dichiarazioni di successione. Aumentano anche gli strumenti di informazione: da settembre 2023 è attivo il canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate, con notizie e contenuti di interesse per cittadini e addetti ai lavori. Con 680mila iscritti è il più seguito fra quelli istituzionali e il settimo del ranking Italia.Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate ha risposto a quasie fornito assistenza e consulenza specializzata alle: 14 le risposte fornite nell’ambito dell’interpello nuovi investimenti, che si prevede porteranno oltre 400 posti di lavoro e investimenti pluriennali per più di mezzo miliardo. L’anno scorso, inoltre, sono state ammesse 19 nuove società al regime di cooperative compliance, dato che porta il totale complessivo a 111.Risultati in crescita anche per, che lo scorso anno ha riscosso complessivamente 14,8 miliardi di euro (+37%): 7,6 miliardi da attività ordinarie e 7,2 da misure straordinarie (“rottamazione-ter” e “rottamazione-quater”). Con riguardo agli enti affidatari, 8,1 miliardi sono stati riscossi per conto dell’Agenzia delle Entrate, 3,7 miliardi per l’Inps, 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (Inail, Ministeri, Prefetture, Regioni ecc).