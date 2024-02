Vodafone conferma guidance dopo risultati del 3° trimestre

Vodafone

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 con una crescita organica deidel gruppo del 4,7% (2Q: 4,7%), o del 2,5% (2Q: 2,8%) esclusa la Turchia. Isi sono assestati a 11,37 miliardi di euro, in calo di 2,3% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 (+4,2% su base organica).La crescita dei ricavi dei servizi in, il maggiore mercato per il gruppo, è stata dello 0,3% (2° trimestre: 1,1%), riflettendo il phasing Business e i ricavi non ricorrenti provenienti dai fornitori di servizi nel 2° trimestre."Abbiamodi ricavi da servizi nel terzo trimestre sia in Europa che in Africa, supportati da un'ulteriore accelerazione di Vodafone Business, con i nostri servizi Cloud e Internet of Things in crescita di oltre il 20%", ha commentato la"Abbiamonei primi nove mesi dell'anno, con un miglioramento della soddisfazione dei clienti e tre trimestri consecutivi di crescita dei ricavi dei servizi in Europa - ha aggiunto - Le nostre transazioni annunciate nel Regno Unito e in Spagna stanno procedendo bene e siamo in trattative attive in Italia . Abbiamo anche avviato partnership strategiche cone Accenture per accelerare la nostra trasformazione".Vodafone haper l'anno fiscale 2024: EBITDAaL rettificato di circa 13,3 miliardi di euro e free cash flow rettificato di circa 3,3 miliardi di euro.