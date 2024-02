LVenture, eletto nuovo CdA per società risultante da fusione con Digital Magics

LVenture Group

Digital Magics

(Teleborsa) - L'di, holding di Venture Capital quotata sul mercato Euronext Milan hache entreranno in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione dinella società. I soci hanno determinato in 10 i componenti del nuovo CdA della Combined Entity, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.Dallapresentata congiuntamente dagli azionisti LV. EN. Holding S.r.l., Luiss Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello, sono risultati eletti per la carica: Marco Gabriele Gay, Claudio Berretti, Alessandro Federico Giuseppe Malacart, Francesca Giubergia, Silvia Rinaldi, Luigi Capello, Claudia Cattani, Marco Giovannini e Alessandra Ricci.Dallapresentata congiuntamente dagli azionisti Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l. è risultato eletto il candidato Filippo Maria Bruno.