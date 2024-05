Sabaf, eletto nuovo CdA e confermati i vertici

Sabaf

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha approvato il2023 e deliberato la distribuzione di unlordo di 0,54 euro per azione. La data di stacco della cedola è il 27 maggio 2024, la record date il 28 maggio 2024 e la data di pagamento è il 29 maggio 2024.I soci hanno provveduto alla nomina del, composto da 9 membri, per il triennio 2024-2026. Il Consiglio di Amministrazione è formato da Pietro Iotti, Gianluca Beschi, Alessandro Potestà, Daniela Toscani, Francesca Michela Maurelli, Federica Menichetti e Laura Ciambellotti, eletti dalla lista presentata da Quaestio SGR S.p.A., Claudio Bulgarelli, eletto dalla lista presentata da Fintel s.r.l. e Cinzia Saleri, eletta dalla lista presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A..del Consiglio di Amministrazione è stato confermato Claudio Bulgarelli. Pietro Iotti è stato confermato