Terna fra i leader mondiali nel contrasto al cambiamento climatico

Terna

(Teleborsa) -è stata classificata, in base al questionario(ex Carbon Disclosure Project), l'organizzazione no-profit internaiznale specializzata nella rendicontazione ambientale e nellavalutazione delle performance e delle strategie sul clima adottate dalle società.Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha infatti ottenuto una(su una scala da D- ad A),rispetto al rating B ricevuto lo scorso anno. La valutazione assegnata a Terna posiziona la società nellae al di sopra della media di settore (pari a B), della media europea (B) e della media globale (C).Il riconoscimento da parte di CDP conferma il, ribadito dall’adozione di un nuovo Science Based Target con cui la società si è impegnata a, migliorando il precedente obiettivo che prevedeva una riduzione delle emissioni climalteranti di circa il 30%.si segnalano lain ambito aziendale, il livello di, la presenza didi riduzione dell’impronta carbonica,di contrasto al cambiamento climatico all’interno del modello di business aziendale.Fra le numerosemesse in campo da Terna a favore dell’ambiente si segnala, teso a creare aree protette alla base dei sostegni per facilitare lo spostamento della fauna selvatica e aumentare così la biodiversità.CDP utilizza una metodologia dettagliata e indipendente, con un questionario che si focalizza su tematiche legate al cambiamento climatico e chiede alle aziende di rendicontare informazioni relative alla governance del climate change, ai rischi e alle opportunità collegate, alle performance in termini di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti, integrate con la strategia climatica all’interno del modello di business aziendale, e a eventuali obiettivi o iniziative di riduzione delle emissioni.